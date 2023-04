Tema Power e Chimera, partnership per la mobilità elettrica

All’inaugurazione della colonnina di ricarica ha partecipato anche Giampaolo Turrisi, fondatore di Mobilità elettrica in Sicilia e il senatore Pietro Lorefice che ha detto“ Lo sviluppo green è una priorità per la Sicilia che ha la maggiore insolazione di tutto il bel paese. Le aziende che investono in fonti rinnovabili non possono che avere degli aiuti da parte dello stato e vantaggi per diminuire l’impronta carbonica dell’azienda stessa. Diminuendo in questo modo l’impatto inquinante anche nelle zone industriali piccole come la realtà di Butera.