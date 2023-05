Musical e grandi ritorni per la nuova stagione al teatro Antidoto

Gela. Il teatro Antidoto di Macchitella non perde tempo e alla chiusura della stagione di ieri sera con lo spettacolo di Enrico Guarnieri “ Non è vero, ma ci credo!” i padroni di casa Emanuele Giammusso e Guglielmo Greco hanno approfittato del sold out in platea per presentare il calendario per la stagione teatrale 2023/2024 che vedrà tra i tanti appuntamenti il ritorno sul palco di grandi opere chiuse nel cassetto per quasi 20 anni e l’arrivo del grande musical My fair Lady.

“La fortuna con la effe maiuscola è stata un’opera che ci ha donato tanto- ha detto Emanuele Giammusso- primo fra tutti il ricordo del nostro amico e fratello Vincenzo Paci che ci accompagna in ogni opera che portiamo sul palco”

“Abbiamo fatto questa scelta perché quest’opera ci ha regalato tante soddisfazioni ci ha regalato ben 8 vittorie a festival nazionali- ha dichiarato Guglielmo Greco- inoltre sarà una bella sfida portare in scena dei personaggi di cui abbiamo vestito i panni per oltre 400 repliche dopo 20 anni”.