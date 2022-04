“Musumeci tratta Gela come una discarica”, Di Paola: “Bloccheremo il termovalorizzatore”

Gela. La scelta dell’area locale per realizzare il termovalorizzatore della Sicilia occidentale, comunicata dal presidente della Regione Nello Musumeci, già suscita i primi netti no. “Il peggior presidente della Regione della storia – dice il capogruppo all’Ars del Movimento cinquestelle Nuccio Di Paola – conferma quello che dico da tempo. Musumeci vede Gela solo come una grande discarica, null’altro. In città, non si farà nessun inceneritore e Musumeci non verrà rieletto. La città non può votare un presidente che la tratta solo come una discarica”.