NAINGGOLAN TORNA A CAGLIARI “LAVORERO’ PER FAR RICREDERE L’INTER”

CAGLIARI (ITALPRESS) – Si è trattenuto in campo più del previsto agli ordini di Rolando Maran e accanto ai suoi nuovi compagni, ritardando di un’ora la conferenza stampa di presentazione ma dimostrando subito di avere grande voglia di voltare pagina. Primo giorno di scuola da applausi per Radja Nainggolan che, liquidata alla svelta la questione Inter, si è subito concentrato sulla sua nuova realtà. “Lavorerò per dimostrare che si sono sbagliati, ma io su quella scelta non potevo certo farci nulla – ha detto il centrocampista belga – Loro hanno voluto prendere quella strada e io ho accettato, anche se ora dovrò impegnarmi al massimo per la mia nuova squadra”. Nessun timore che gli manchino gli stimoli giusti perché oltre che dal punto di vista professionale, la sua scelta è stata dettata anche da una questione di cuore. La moglie Claudia, oltre ad essere una sarda DOC, ha una difficile percorso terapeutico da seguire a causa di un timore che le hanno diagnosticato poche settimane fa e il Ninja, che indosserà la maglia numero 4, non se l’è sentita di lasciarla sola in un momento così difficile.

(ITALPRESS).