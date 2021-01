Nasce il liceo sportivo, Contrafatto: “Finalmente un passo avanti per la città”

Gela. “Finalmente un passo avanti e non uno indietro per la mia città”. L’atleta paralimpiaca Monica Contrafatto ha voluto condividere sui social la soddisfazione per l’avvio in città del liceo sportivo, il nuovo indirizzo proposto per l’anno scolastico 2021/2022 dall’istituto d’istruzione superiore “Eschilo”. Dopo il ferimento in missione in Afghanistan, Monica Contrafatto, che fa parte dell’esercito italiano, ha scalato in pochi anni le vette dell’atletica mondiale, fino ad arrivare alla paralimpiadi.