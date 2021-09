Niente processione per Maria SS. Alemanna, ecco il calendario

Gela. Festeggiamenti patronali condizionati per il secondo anno di fila dal Covid. Non cambiano però le celebrazioni, che saranno tutte realizzate ma in sicurezza. Completo il calendario liturgico dei festeggiamenti dedicati alla Patrona di Gela Maria SS. dell’Alemanna. Anche quest’anno non è prevista la processione della vara che porta la Sacra Icona. Appuntamento cruciale l’8 Settembre davanti il sagrato della chiesa Madre con la santa messa pontificale celebrata dal vescovo Rosario Gisana.