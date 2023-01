Norma “salva conti”, contatti con i dem all’Ars: Orlando, “lo facciamo per la città”

Gela. I contatti sono stati avviati con i parlamentari regionali del partito, Fabio Venezia e Antonino Cracolici. “Fanno parte della commissione bilancio all’Ars ed è utile avere dei riferimenti del partito che possano dare un sostegno alla proposta sulle royalties da destinare alla spesa corrente, per un tempo limitato”, spiega il consigliere comunale dem Gaetano Orlando. L’esponente del Pd locale ha avuto modo di valutare la situazione e ha deciso di attivare i riferimenti dem a Palermo. “Se è utile per la città – aggiunge – noi ci siamo. Si valuterà se ci sia la possibilità di arrivare ad una norma che possa evitare il dissesto dell’ente comunale. Il Pd è opposizione alla giunta Greco ma non vogliamo che il dissesto possa incidere negativamente su una città che è già in difficoltà”. Sulla destinazione dei fondi delle royalties estrattive il partito ha sempre assunto una direzione precisa, a tutela della norma che prevede investimenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione. Il sindaco Lucio Greco e la sua giunta spingono invece per lo sblocco che consenta di usarli anche per la spesa corrente. L’avvocato ha parlato di una soluzione che “darebbe una boccata d’ossigeno” alle casse del municipio. Ancora oggi non è chiara l’entità effettiva del disavanzo accumulato a Palazzo di Città e che potrebbe determinare il dissesto, con tutte le conseguenze del caso.