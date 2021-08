Nuova collezione D&G nel belvedere di piazza Mattei, lo spot del brand girato in città

Gela. Immagini e riprese, nell’arco di pochi giorni, sono state realizzate lo scorso marzo. Da qualche ora, sui profili social ufficiali del marchio Dolce&Gabbana viene rilanciato lo spot per la collezione autunno-inverno. A fare da scena madre a modelli e capi, è l’area del belvedere di piazza Mattei, a pochi passi dal centro storico. I creativi di Dolce&Gabbana e il fotografo Juergen Teller, che ha curato il lavoro per il brand, hanno scelto proprio questa zona della città per lanciare la collezione autunno-inverno 2021. Sullo sfondo il cinema “Hollywood”, con i modelli che si muovono in uno spazio che da tempo attende di essere riqualificato, tra immagini che richiamano il folklore siciliano e capi quasi distopici.