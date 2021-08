Fondi per riqualificare l’Orto Pasqualello, sopralluogo dei funzionari ministeriali

Gela. Il totale complessivo ammonta a circa mezzo milione di euro. I fondi li metterebbe a disposizione il Ministero della transizione ecologica, per ripristinare un’ampia parte dell’Orto Pasqualello. Ad inizio settimana, funzionari ministeriali e un docente universitario hanno svolto un sopralluogo nell’area. La ritengono idonea per gli interventi. L’amministrazione comunale ha deciso di rispondere all’avviso per i contributi ministeriali. Se i fondi venissero concessi, ci sarebbe copertura per intervenire soprattutto nella zona centrale dell’Orto Pasqualello, quella adiacente il giardino comunale. A Palazzo di Città, però, si guarda ad una rigenerazione totale e quindi verranno usati anche i fondi, già autorizzati, nel programma “Qualità dell’abitare”.