Nuova programmazione, si stringe per l’Unione di Comuni: statuto al centro delle valutazioni

Si cercherà probabilmente di arrivare ad una riserva di progetti, da mettere in campo per i finanziamenti. Affidarsi alla struttura che attualmente lavora già su programmi come “Agenda Urbana” e sul Pnrr è praticamente inevitabile. Gli organigrammi interni non riescono a dare risposta alle necessità poste da queste linee di finanziamento. Greco, Conti e Zuccalà, anche oggi, hanno parlato di opportunità molto importanti per il territorio e si intende andare avanti in maniera compatta, senza rimanere indietro. L’area urbana funzionale è stata tra le prime, in Sicilia, ad essere costituita, seguendo la scia di “Agenda Urbana”, altro programma di finanziamento avviato da Palazzo di Città e che andrebbe finalizzato prima possibile, anche se le emergenze che vive l’ente comunale non garantiscono tutte le condizioni necessarie. L’accordo di programma con la Regione dovrà essere stipulato non oltre il prossimo settembre, “così da poter ottenere già le prime anticipazioni finanziarie”, ha riferito Collura.