Nuove commissioni, “griglia” presidenza verso l’aula: toccherà all’assise decidere

Gela. Pochi capigruppo, questa mattina, hanno risposto alla convocazione del presidente dell’assise civica Salvatore Sammito. Unico punto all’ordine del giorno, era l’eventuale intesa sulla proposta per la riorganizzazione delle commissioni. Senza numero legale, è stato direttamente il presidente Sammito a disporre la trasmissione della proposta, con la nuova composizione, direttamente al dirigente, che si occuperà di rilasciare il relativo parere. La presidenza del consiglio, dopo l’approvazione del nuovo regolamento presentato dalla commissione affari generali, ha lavorato sulla collocazione di tutti i consiglieri. La cosiddetta griglia, a questo punto, arriverà in aula tra una settimana. Il presidente è intenzionato a convocare la seduta per l’approvazione definitiva, martedì prossimo. “Posso dedurre che la proposta che ho formulato possa andare bene a tutti o comunque chi vorrà avanzare modifiche lo farà direttamente in aula – dice Sammito – sarà il dirigente a rilasciare il parere e così verrà fissata la seduta per l’eventuale approvazione”. Un accordo complessivo, probabilmente, sarà la maggioranza a “blindarlo”, visti i numeri in campo.