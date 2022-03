Omicidio a Palermo, ucciso 47enne a Brancaccio

PALERMO (ITALPRESS) – Omicidio questa sera in via Matera nel quartiere di Brancaccio a Palermo. La vittima è un 47enne. L’omicidio poco dopo le ore 20. A chiamare la Polizia alcuni residenti che hanno sentito gli spari, ad accorgersi del corpo senza vita dell’uomo anche dei passanti che in un primo momento pensavano a un incidente stradale. La squadra mobile sta effettuando i rilievi del caso e sono stati rinvenuti alcuni bossoli di proiettile sull’asfalto. Gli inquirenti stanno ora procedendo con gli interrogatori preliminari e verranno sentiti in queste ore parenti e amici, sul posto e in lacrime.

(ITALPRESS).