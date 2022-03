Greco conferma l’avvocato D’Aleo, rinnovato l’incarico all’esperto

Gela. La loro collaborazione istituzionale, quasi a sorpresa, iniziò nel settembre dello scorso anno. Il sindaco Lucio Greco decise di farsi assistere, in qualità di esperto, dall’avvocato Giuseppe D’Aleo, già assessore ai tempi della giunta Fasulo. Il professionista, in questo periodo, si è occupato di questioni legali e di coordinare l’ufficio di gabinetto del primo cittadino, supportandolo anche in vicende delicate, come quella del servizio rifiuti. Una collaborazione che proseguirà, almeno fino al prossimo maggio. Il sindaco ha firmato il provvedimento, che conferma l’incarico di esperto a D’Aleo. Per ora, sembra che non abbia voluto estenderlo per un lungo periodo, optando per i due mesi, per poi eventualmente valutare una successiva prosecuzione. A D’Aleo sono stati affidati capitoli amministrativi, che pure la politica osserva con molta attenzione. Non solo il servizio rifiuti, ma anche Ghelas viene seguita dall’esperto, in attesa di capire quale soluzione verrà adottata per il nuovo contratto della municipalizzata.