Operai Tekra senza lavoro, vertice in Comune: le parti ancora molto distanti

Gela. Per ora, sembra difficile un riassorbimento dei diciotto operai Tekra, i cui contratti a termine sono recentemente scaduti. I lavoratori, che senza sicurezze occupazionali hanno anche protestato salendo sul cornicione del municipio, avevano sottoscritto un accordo giudiziale che prevedeva solo un impiego a tempo determinato. Questa mattina, il sindaco Lucio Greco, l’assessore Grazia Robilatte e i dirigenti hanno cercato di mediare tra le parti. I legali di Tekra, l’azienda campana che gestisce ancora in proroga il servizio rifiuti, hanno ribadito che non ci sono obblighi di legge verso i diciotto lavoratori. L’azienda pare non essere interessata al proseguimento della propria esperienza sul territorio, in attesa che si arrivi alla gara, andata deserta per tre volte consecutive. Hanno inoltre precisato che mancherebbero spiragli economici per coprire i costi ulteriori. I sindacati, c’erano i rappresentanti provinciali di Usb e Filas, spingono affinchè l’azienda ricollochi i diciotto operai. Ritengono infatti che il servizio in città debba essere garantito dai 125 lavoratori indicati nell’originario capitolato d’appalto.