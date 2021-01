Operaio morto in discarica, legali famiglia: “A giudizio anche l’Ato e le società”

Gela. Il giudice Miriam D’Amore si pronuncerà alla prossima udienza, fissata per aprile. Dovrà decidere se accogliere le richieste avanzate dai legali dei familiari dell’operaio Rocco Iacona, travolto e ucciso da una pala meccanica mentre lavorava all’interno della discarica Timpazzo. A processo, difeso dall’avvocato Giuseppe Cascino, c’è un altro operaio che quel giorno manovrava la pala meccanica e che avrebbe commesso l’errore diventato decisivo per il decesso di Iacona. I legali Carmelo Tuccio e Vittorio Giardino, che assistono i familiari della vittima, hanno chiesto che nel giudizio intervengano le società che operavano in discarica, i titolari, i tecnici e l’Ato Cl2 che in quella fase gestiva l’intero sistema di Timpazzo. Tutte richieste che sono state contestate dai legali delle parti chiamate a rispondere (tra questi gli avvocati Francesco Salsetta, Giuseppe Scozzari e Antonio Gagliano).