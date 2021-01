Ventura, “Italia Viva avrà candidato alle regionali e alleanza con centristi”

Gela. Per ora, guardano da fuori le strategie della giunta Greco e attendono di completare la fase del tesseramento. Gli esponenti locali di Italia Viva non hanno ancora assunto determinazioni sugli eventuali rapporti con l’amministrazione comunale, anche se alcune espressioni politiche del gruppo stanno con l’alleanza dell’avvocato. “Deciderà tutto l’assemblea cittadina – spiega il coordinatore provinciale Giuseppe Ventura – l’obiettivo in città è arrivare a cento tesserati e poi organizzare il congresso. La giunta Greco? Al momento, non è possibile esprimersi, preferiamo che sia l’assemblea a farlo”. E’ inevitabile che quanto sta accadendo a Roma abbia inciso sulla fase organizzativa, anche a livello locale. Ventura e i dirigenti territoriali sanno anche che le prossime scadenze elettorali saranno importanti, in un’ottica di comparazione con altre forze. Italia Viva, almeno alle prossime regionali, ha già deciso di stringere un patto con la federazione centrista. “C’è stata questa soluzione – dice Ventura – faremo parte del cosiddetto listone, ma mantenendo la nostra identità politica. Ovviamente, servirà anche in vista di futuri sviluppi”.