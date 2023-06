Orto Pasqualello e Palazzo cultura, tempi stringono su Pnrr: emessi atti per la progettazione

Gela. Tra le tante preoccupazioni che si muovono intorno ai programmi di finanziamento, ci sono quelle per la linea “Qualità dell’abitare” che garantisce a Palazzo di Città finanziamenti per trenta milioni di euro. Si tratta di una programmazione tesa alla riqualificazione di una vasta area urbana. Il sì al finanziamento risale a due anni fa e ci sono già state le prime anticipazioni ministeriali. L’iter però si è man mano fermato fino ad una paralisi quasi totale. Dagli uffici dell’unità speciale Pnrr, adesso, sono stati emessi gli atti per affidare gli incarichi destinati a definire i progetti di fattibilità tecnico economico. Sono stati predisposti gli avvisi per individuare i professionisti che si occuperanno della progettazione di fattibilità sia per la riqualificazione dell’Orto Pasqualello sia per la realizzazione del Palazzo della cultura nell’ex area delle suore Maria Ausiliatrice. Il rup Raffaella Galanti e il dirigente Antonino Collura hanno firmato gli atti. Gli incarichi verranno successivamente ufficializzati. Di recente, proprio sullo sviluppo delle linee del Pnrr si è proceduto ad individuare un ulteriore gruppo di esperti esterni che deve seguire soprattutto questo capitolo.