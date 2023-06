“Corsa” al rendiconto, trasmessi gli atti “ma manca il parere dei revisori”

Gela. I tempi per l’approdo in aula consiliare del rendiconto 2021, fondamentale ai fini del piano di riequilibrio, non sono ancora certi. La scorsa settimana, dopo mesi di attesa e di procedure diventate sempre più ostiche, lo strumento finanziario è stato approvato dalla giunta. Oggi, alla ripresa dell’attività, il presidente del civico consesso Salvatore Sammito, che ha anche avuto modo di interloquire con il sindaco Lucio Greco e con esponenti dell’amministrazione, ha trasmesso gli atti a tutti i consiglieri e alla commissione bilancio. L’intenzione è di accelerare ma ci sono pareri da acquisire. Quello del collegio dei revisori non dovrebbe tardare troppo ad essere rilasciato. I tre professionisti hanno seguito l’iter di sviluppo del rendiconto e anche prima del voto di giunta hanno posto la necessità di alcune integrazioni, finalizzate a stretto giro dagli uffici finanziari del municipio. “Gli atti sono stati trasmessi a tutti i consiglieri – dice la grillina Virginia Farruggia – però ne manca uno fondamentale, il parere dei revisori. Senza quello, per noi consiglieri che non abbiamo una formazione contabile o specialistica non è possibile prendere veramente contezza della situazione complessiva”. Il sindaco e gli assessori sembrano piuttosto ottimisti e non dovrebbe esserci il rischio di un caso come quello dello scorso anno, quando il parere negativo dei revisori affossò il bilancio di previsione, alimentando l’emergenza finanziaria che si sta protraendo fino ad ora.