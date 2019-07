Otto ore di sciopero, stop dei lavoratori di Eni in città: sit-in anche in raffineria

Gela. Otto ore di sciopero previste per il 4 luglio e presidi davanti ai siti Eni locali. Le segreterie provinciali di Filctem, Femca e Uiltec confermano quanto era stato anticipato negli scorsi giorni. La rottura del tavolo nazionale sul rinnovo dei contratti nel settore energia e petrolio ha spinto le organizzazioni sindacali ad indire la mobilitazione, che a questo punto potrebbe bloccare anche l’indotto di raffineria, nonostante non ci sia mai stato grande feeling tra i lavoratori del diretto della multinazionale e quelli delle aziende impegnate negli appalti. “Lo sciopero si è reso indispensabile per respingere le pretese ingiustificate delle controparti datoriali tese a confutare il modello contrattuale e le condizioni previste in materia, dall’accordo interconfederale Cgil-Cisl-Uil e Confindustria del 9 marzo 2018. La posizione espressa al tavolo negoziale da Confindustria Energia e dalle aziende aderenti, è ancor più grave – si legge in una nota congiunta – se giudicata alla luce di un confronto che si protrae da più di sei mesi e che era ragionevole pensare potesse avviarsi verso una positiva conclusione. Le condizioni espresse da Confindustria Energia, contravvenendo ai modelli in essere e smentendo quanto già definito nel rinnovo del precedente contratto, tendono ad un ingiustificabile riduzione del salario di riferimento, ad un contenuto aumento economico assolutamente non in linea con i più che positivi e consolidati andamenti economici delle aziende del settore e al tentativo di condizionare negativamente anche i futuri rinnovi contrattuali”.