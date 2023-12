Pallavolo, doppio 3-0 per Volley Gela e Nuova Città di Gela

Gela. Vince la Nuova Città di Gela contro la Volley Valley di Catania con il risultato di 3-0. Primato solitario per le atlete di coach Massimo Bonaccorso, che sembra non conoscano limiti e si portano così al primo posto, grazie anche alla sconfitta dell’Adrano ad Avola per 3-1. Le giallonere torneranno in campo il 13 gennaio in occasione della complicata sfida contro il Gravina.

Tutto facile anche per il Volley Gela, che esordisce nel migliore dei modi nel campionato di Prima Divisione. Le ragazze di coach Giacomo Tandurella vincono a Regalbuto con il risultato di 3-0. I risultati dei tre set sono di 25-10, 25-22 e 25-17.