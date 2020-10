Paradiso: “Il sindaco ha sbagliato sulla nomina di Melfa”

Gela. La notizia della collaborazione come consulente esterno gratuito di Maurizio Melfa dell’amministrazione comunale ha provocato le prime reazioni. Pur trattandosi di un incarico assolutamente gratuito è ritenuto poco opportuno non solo da una parte politica ma anche da una parte del mondo del calcio. A prendere posizione è infatti Cristian Paradiso, presidente del Gela Calcio, fresco ripescato in Seconda categoria ed imprenditore. “Sono rimasto sorpreso e deluso da questa notizia – ha detto – la ritengo assolutamente sbagliata e inopportuna. Il sindaco, seppur si tratti di una consulenza gratuita, avrebbe dovuto indire un avviso pubblico o coinvolgere anche me. Sono stato, insieme alla mia famiglia, un suo sostenitore. L’ho votato e sostenuto, sono nel mondo dello sport da tanti anni e mi ha totalmente ignorato”.