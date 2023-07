Pd alla resa dei conti? Assemblea si preannuncia decisiva: Orlando, “io sono con Siragusa”

Gela. In settimana, i dem locali dovrebbero tracciare il futuro più immediato. Sono attesi dall’assemblea, per ora confermata. E’ stata convocata dal segretario cittadino Guido Siragusa, che già da tempo è convinto della necessità di scoprire tutte le carte del mazzo democratico. Il Pd locale, che lo scorso anno non riuscì ad arrivare al seggio all’Ars, non è sicuramente un partito pacificato e l’esito delle primarie, che anche a livello locale hanno sorriso al segretario nazionale Elly Schlein, ha rafforzato i distinguo. Siragusa è riuscito a strutturare una segreteria, fatta quasi del tutto da esponenti dell’area Schlein. Al termine delle primarie, tanti hanno inneggiato al cambiamento e alla discontinuità interna. Ci sono però anime che non sembrano affatto convinte della strada intrapresa da Siragusa e dal gruppo dirigente. Su tutti, l’ex segretario provinciale Peppe Di Cristina, ora nella direzione nazionale del partito. Il mancato raggiungimento del seggio all’Ars lo portò alle dimissioni, poi concretizzate nei mesi successivi. Il partito ha cambiato pelle anche a livello provinciale ma si tratta di equilibri che soprattutto in città potrebbero rivelarsi non così solidi mentre sullo sfondo ci sono le “correnti” che iniziano ad incalzare. Non solo l’area che si rifà a Di Cristina ma anche quella che guarda all’ex parlamentare Ars Miguel Donegani, fondatore di “Progressisti e rinnovatori”, sono fattori da non trascurare. Fino ad oggi, Siragusa ha tracciato un percorso di condivisione nel centrosinistra. Ha spinto per un dialogo attualmente in atto con altre forze di area e con quelle civiche, oltre che con il Movimento cinquestelle. La linea della “responsabilità” in consiglio comunale, che ha poi condotto alle dimissioni del sindaco Lucio Greco, porta anche la sua firma politica. La segreteria, adesso, potrebbe essere a rischio?