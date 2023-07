“Pd deve essere unito”, Bufalino e Arena: “Non abbiamo concordato le motivazioni esposte da Siragusa”

In questa fase, tendono a mantenere un approccio piuttosto “terzo”. Però sottolineano che “il contenuto della lettera di dimissioni del segretario cittadino del Pd Guido Siragusa e le motivazioni dal medesimo addotte, non sono state concordate con i vertici provinciali del Partito Democratico”. Probabilmente, l’intenzione è di non alimentare lo scontro in atto nel partito locale. Al contempo non si schierano nettamente con il segretario uscente, precisando appunto di non aver avuto contezza della scelta di Siragusa. Pochi giorni fa, Bufalino e Arena avevano riferito di “sostenere gli organi del partito democraticamente eletti”.