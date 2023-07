“Pd non tralasci alleanza centrosinistra”, Siragusa: “Non si può imporre candidatura Donegani”

Gela. “Le dimissioni hanno aperto una discussione interna al partito che altrimenti non ci sarebbe mai stata”. L’ex segretario cittadino dem Guido Siragusa, in questi giorni, ha sempre confermato le ragioni della sua decisione. “Si tratta di rinnovare il Pd locale e fare in modo che non sia un partito di reduci combattenti – dice – servono i giovani e soprattutto non bisogna mai perdere di vista l’obiettivo di un’alleanza con partiti veri e non con entità astratte”. Su questo, secondo Siragusa, dovrà muoversi l’azione dell’eventuale commissario. “Spero possa essere un commissario di garanzia, esterno al partito locale”, dice ancora. Sull’alleanza di centrosinistra, secondo l’ex segretario, ruoterà il destino del Pd cittadino. “Bisogna essere chiari e capire se questo è un partito, come ritengono alcuni, che possa essere autosufficiente oppure se abbia bisogno di un progetto condiviso con altre forze – continua – in un’alleanza non ci si può presentare con un candidato a sindaco da imporre. Dopo le mie dimissioni è emerso chiaramente che una parte del Pd locale stava già lavorando per la candidatura a sindaco di Miguel Donegani. Non ho nulla contro di lui ma non è questo il metodo che può dare supporto ad un’alleanza vera”. Siragusa, la scorsa settimana, nella missiva che annunciava le dimissioni ha puntato proprio lo stesso Donegani e l’attuale componente della direzione nazionale Peppe Di Cristina. Sono visti come capicorrente che hanno avuto come unico scopo quello di far traballare la dirigenza locale, vittoriosa alle primarie.