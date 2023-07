Atti finanziari, revisori in commissione bilancio: giunta approva variazione per videosorveglianza

Gela. L’imminenza della discussione, in aula consiliare, sul rendiconto 2021 e sulla proposta di adesione al piano di riequilibrio, non può che rendere ancora più urgenti tutti gli approfondimenti del caso. I revisori, nelle scorse settimane, hanno rilasciato una relazione dalle tinte forti, assolutamente lontana dallo scampato pericolo per la stabilità del municipio. Domani, saranno in commissione bilancio. Il presidente Pierpaolo Grisanti e gli altri componenti cercheranno di delineare gli aspetti principali del rendiconto e della proposta di riequilibrio. La commissione può rilasciare un parere, comunque non obbligatorio. L’audizione servirà soprattutto a prendere contezza di ciò che sarà alla base della discussione in aula consiliare. L’amministrazione comunale cercherà di infondere uno spirito bipartisan sul punto degli atti finanziari ma il tema è di assoluta delicatezza, anche rispetto ai successivi risvolti.