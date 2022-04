Pd: “Termovalorizzatore inaccettabile, città già paga con malformati e tumori”

Gela. “Tutti devono prendere posizione contro il termovalorizzatore da realizzare in città”. I dem sono totalmente contrari alla possibilità che un impianto di questo tipo possa vedere la luce sul territorio locale, per servire praticamente l’intera Sicilia occidentale. Il segretario provinciale Peppe Di Cristina, quello cittadino Guido Siragusa, il consigliere comunale Gaetano Orlando, la direzione e la segreteria ma anche il parlamentare Ars Giuseppe Arancio, sono sulla stessa linea. “Il nostro è un territorio che ha già patito per decenni – dice Arancio – siamo in un’area Sin per le conseguenze industriali. Abbiamo percentuali tra le più elevate di malformazioni neonatali e tumori. E’ inaccettabile anche un termovalorizzatore. Musumeci si ricorda della nostra città solo per le cose negative. Rifiuti, definanziamenti e tagli, sono queste le priorità del presidente della Regione, almeno per il nostro territorio. Spero che anche le forze di maggioranza nel governo regionale non si limitino ad essere prone alle scelte che arrivano da Palermo e sono calate dall’alto”.