Pd, tra poche ore primo vertice interno indetto da Arancio: Siragusa non ci sarà

Gela. Quello che si terrà tra poche ore sarà il primo vero incontro ufficiale del nuovo corso del Partito democratico locale. Il commissario Giuseppe Arancio, scelto all’indomani delle dimissioni dell’ex segretario cittadino Guido Siragusa, vuole anzitutto fare il punto con i dirigenti. Chiaramente, si tratterà di riprendere un cammino fino ad oggi piuttosto travagliato. Al vertice non ci sarà proprio Siragusa. Pare infatti che non ci siano stati contatti con il commissario e con gli altri riferimenti dem. Allo stato, Siragusa, fortemente critico rispetto all’invadenza politica delle correnti, non pare intenzionato a mettersi intorno ad un tavolo con Arancio e con gli altri pezzi del Pd locale. In questo periodo, dopo aver avanzato più di un dubbio sull’opportunità di individuare l’ex parlamentare Ars come traghettatore del partito (è visto come molto vicino ad aree che si rifanno al componente della direzione nazionale Peppe Di Cristina e al fondato di “PeR” Miguel Donegani), ha scelto di non intervenire direttamente nel dibattito. Al confronto odierno non parteciperà. Arancio e gli altri dirigenti, invece, dovranno iniziare a definire una linea che dovrebbe portare a rafforzare l’asse con il resto del centrosinistra locale, a partire dai grillini del Movimento cinquestelle, ampliando ai civici.