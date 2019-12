Perde i sensi colta da crisi epilettica, interviene operatore 118: giovane trasferita in ospedale

Gela. Momenti di paura, nel primo pomeriggio in via Danimarca, a Caposoprano. Una giovane, pare colta da crisi epilettica, ha perso conoscenza, finendo a terra. In quel frangente, nella zona, c’era anche l’operatore del servizio 118 Ivano Sortino, che è subito intervenuto, mettendo in atto le prime tecniche di rianimazione, in attesa dell’arrivo di un’ambulanza. E’ riuscita a farla tornare vigile.