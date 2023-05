Perdite in via Pozzillo, Lanzafame: “Da dicembre Caltaqua ci ignora”

Gela. Dallo scorso Dicembre in via Pozzillo è presente una perdita d’acqua che crea seri problemi ad un’attività commerciale. Vane sono state le continue segnalazioni a Caltaqua. Dall’inizio del guasto sono passati 5 mesi ma nessuno è ancora intervenuto e i negozianti temono per le fondamenta dell’immobile in cui si trova il loro negozio.

“Io non so più a chi rivolgermi- ha dichiarato Rosario Lanzafame- da Dicembre continuo a chiamare il numero verde e ho mandato anche una mail come mi hanno detto di fare gli operatori che rispondono a quel numero ma non ho ancora ricevuto nessuna risposta. Solo una volta è venuto un addetto e per assurdo ha chiesto a me come ai non fosse ancora intervenuto nessuno.”

Il signor Lanzafame è stanco di non avere alcun tipo di riscontro da parte di Caltaqua nonostante le continue segnalazioni fatte, ben 16 ,dal Dicembre 2022. Infruttuose infatti sono state le ore passate a telefono con il numero verde.

La paura più grande del negoziante gelese è che le infiltrazioni d’acqua possano creare seri problemi alle fondamenta dell’immobile in cui si trova la sua attività commerciale.