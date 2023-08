Perna unico under 30 nella scuola “Meritare l’Europa”, “politica non è qualcosa di astratto”

“Voglio ringraziare l’onorevole Davide Faraone per l’opportunità avuta. La formazione politica e queste scuole di formazione sono il motivo per cui nel 2021 sono entrato a far parte della comunità di Italia Viva, siamo gli unici in Italia che investono sulla formazione dei giovani e sono orgoglioso di poter dare il mio contributo. Ho già collaborato all’organizzazione della scuola dell’onorevole Faraone, “Futura”, e a quella di Bella Storia “Italia 2030” – dice Perna – ma questa ha un sapore diverso, una scuola nazionale è sempre una scuola nazionale. Mettermi a disposizione per questa attività è un piacere oltre che un’occasione per conoscere centinaia di giovani appassionati di politica e vogliosi di costruire una classe dirigente competente. Dobbiamo smetterla di delegare ad altri e lamentarci che le cose non vanno bene, dobbiamo smettere di vedere la politica come qualcosa di astratto e lontano dalle nostre vite, e dobbiamo smettere di aver paura di metterci la faccia. Ad amministrare le nostre città serve gente capace, che conosca le dinamiche burocratiche e che abbia le competenze per guidare i cambiamenti, senza subirli”.