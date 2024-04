Piano Mattei, Mattarella “Concreto e comune lavoro per lo sviluppo”

ROMA (ITALPRESS) – “Ringrazio il presidente per aver espresso apprezzamento per il lavoro del Governo italiano sul Piano Mattei, che deve essere un piano di concreto e comune lavoro per lo sviluppo dell’Africa”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ad Abidjan, al termine dell’incontro con il presidente della Repubblica della Costa d’Avorio, Alassane Ouattara.”Le relazioni tra Costa d’Avorio e Italia sono eccellenti, non solo per l’amicizia che ci lega ma anche per i valori che condividiamo: la pace, il dialogo tra le nazioni e la necessaria solidarietà tra tutti nel mondo”, ha sottolineato Mattarella.- Foto ufficio stampa Quirinale -(ITALPRESS).