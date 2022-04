Poeta e appassionato di ogni forma d’arte, è morto Sandro Cappa

Gela. Poeta, appassionato di letteratura e pittura, Sandro Cappa, ad 85 anni, è deceduto nelle scorse ore. Era molto conosciuto negli ambienti culturali locali e in più occasioni aveva dato alle stampe sue opere. A Gela, trovò una seconda casa, quando arrivò per lavorare per conto dell’allora Anic. Iniziò a frequentare, coltivando forti rapporti di amicizia, tanti altri intellettuali della città e non era raro leggere suoi interventi pubblici.