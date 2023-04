Pressing su revisori e settori, passo finale per i riaccertamenti: chiusura sempre più vicina

Gela. Ieri, durante il dibattito d’aula sul Piano economico finanziario del nuovo servizio rifiuti, il segretario generale Carolina Ferro ha anticipato che dovrebbe mancare veramente poco per completare la trafila dei riaccertamenti, necessariamente preliminare al rendiconto. In giornata, sono proseguiti colloqui e confronti con i revisori dei conti che hanno posto una linea intransigente, nelle ultime settimane non sempre accolta di buon grado dagli assessori. L’amministrazione comunale è tornata ad insistere per la massima celerità anche dai settori. Solo dai riaccertamenti si potrà avere effettiva contezza dell’entità del disavanzo del municipio. Si tratta di quei numeri concreti che da più parti politiche vengono invocati anche rispetto alla posizione da assumere nel dibattito sulla mozione di sfiducia. Il pressing del sindaco e degli assessori dovrebbe comportare una conclusione dei riaccertamenti, forse entro oggi.