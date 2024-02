Prima gara del girone di ritorno alla portata per l’Ecoplast

Gela. Match più che abbordabile per l’Ecoplast Volley, prossima avversaria dell’APD Volley di Agira, già battuta all’andata in rimonta col risultato di 3-1. La squadra ennese si trova alla settima posizione in classifica a quota 11 punti, 6 in meno dei gelesi, attualmente sul gradino più basso del podio. La gara si giocherà oggi alle 18 al PalaLivatino.