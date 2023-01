“Prime due settimane senza sanzioni”, Greco: “A breve le colonnine per i ticket”

Gela. Da oggi, lunedì 16 gennaio, parte il servizio di sosta a pagamento. Gli addetti alla sosta, distinguibili dal giubbino blu con il logo del Comune di Gela e dell’azienda Ecoparking, sono a disposizione dei cittadini per l’acquisto dei ticket e per qualsiasi informazione. Dopo un colloquio telefonico con il responsabile dell’azienda, il sindaco Lucio Greco ha rassicurato che le prime due settimane di servizio saranno di rodaggio e cortesia: i cittadini infatti non subiranno sanzioni in caso di mancata esposizione o acquisto del tagliando.