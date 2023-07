Progetto Spiagge sicure, Piantedosi “Il Viminale è attento ai territori”

ROMA (ITALPRESS) – “Il finanziamento anche per l’anno 2023 di Spiagge sicure è la conferma dell’attenzione che il Viminale rivolge alle esigenze di sicurezza dei territori. Si tratta di fondi che gli enti locali possono utilizzare per progetti concreti contro l’abusivismo commerciale nel periodo estivo in cui le cittadine costiere debbono gestire intensi flussi turistici”. E’ quanto dichiara il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. “Per tutelare la legalità occorre proseguire lungo questa strada intensificando i rapporti di collaborazione tra ministero dell’Interno e amministrazioni locali e garantendo a queste ultime, grazie al Fondo per la sicurezza urbana, risorse aggiuntive di bilancio”, sottolinea il titolare del Viminale.foto Agenzia Fotogramma(ITALPRESS).