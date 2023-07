Porto isola, presidente antiracket segnala: “Operazioni senza guardiafuochi”

Gela. Ci sarebbero problemi di sicurezza per le navi che arrivano al porto isola. Il presidente dell’antiracket locale, Salvino Legname, questa mattina ha dato comunicazione alla capitaneria. Da tempo, proprio Legname sta seguendo le sorti di un lavoratore della società che opera nei servizi antincendio nel sito locale. Seppur reintegrato con provvedimenti del giudice civile, ci sarebbe un continuo no dai vertici della società “Archimede”, che non intendono ricollocarlo. Per Legname, si tratta di una situazione grave e che sarebbe da collegare alle scelte assunte nel tempo dal lavoratore, che non avrebbe ottemperato a richieste aziendali ritenute non in linea con la normativa.