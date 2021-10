Promozione, il Gela FC va in fuga: Vittoria travolto per 3-0

Gela. La capolista va in fuga solitaria e si godrà il primato per tre settimane, considerata la sosta per dare spazio alla Coppa Italia. Contro il Vittoria non c’è stata partita tant’è che Pizzardi è stato totalmente inoperoso.

Gara condizionata dal vento trasversale che ha frammentato il gioco. Dopo appena tredici minuti gialloneri in vantaggio con un preziosismo di GIaquinta che lascia sul posto l’avversario con una finta e spacca la rete sotto la traversa. Vittoria stordito e colpito dopo appena quattro minuti. Il capitano Ascia crossa sotto porta ma Iapichino svirgola la sfera che beffa Mignacca. Al 25’ Giaquinta potrebbe fare tris ma il palo ferma i gialloneri.

Nella ripresa ritmi più bassi e terzo gol del Gela FC. Ascia viene travolto in area piccola e dal dischetto lo scavetto di Scerra chiude il match. Da segnalare solo il salvataggio di Spatola sull’incornata di Lauretta. Gialloneri sempre primi con 19 punti, frutto di sei vittorie ed un pareggio.