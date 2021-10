Prima categoria, SSD Gela da infarto: sotto 2-0 rimonta con Ascia (2) e Deoma

Gela. Prima i brividi poi la rimonta di rabbia per la SSD Gela nel campionato di Prima categoria di calcio. Sotto di due gol dopo una ventina di minuti contro il Campanarazzu, i biancazzurri reagiscono e trovano il pari già nei primi quarantacinque minuti. Prima il fallo da rigore su Giarrizzo che Ascia trasforma, poi il 2-2 di Deoma. In mezzo una occasione clamorosa per Giarrizzo. Nella ripresa altre due traverse dei biancazzurri ma ci pensa capitan Ascia con un eurogol a segnare la rete del 3-2 in un campo ostico, sia per il fondo in terra battuta che per le raffiche di vento che si sono abbattute al Toruccio La Piana di Misterbianco.