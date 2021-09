Prorogata fino al 9 settembre la zona arancione a Niscemi

Palermo. Malgrado l’aumento importante del numero di vaccini i contagi non hanno un calo sensibile a Niscemi. Ed è questo uno dei motivi principali per cui la Regione ha prorogato fino a giovedì 9 settembre la “zona arancione” a Barrafranca, nell’Ennese, e a Niscemi. Lo prevede un’ordinanza del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, appena firmata. In questi due Comuni continuerà a essere consentita l’attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande, pur mantenendo il limite massimo di quattro persone al tavolo (limite che non vale per i conviventi) e l’obbligo di green pass per i locali al chiuso