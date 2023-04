Protesta contro trivellazioni, attivisti raggiunsero “Prezioso”: giudizio definito con oblazioni

Gela. Attraverso i legali che li rappresentano avevano chiesto e ottenuto l’accesso all’oblazione. Il procedimento a loro carico si è concluso con il non doversi procedere. I sette attivisti di “Greenpeace” che alcuni anni fa condussero un’azione dimostrativa, cercando di salire sulla piattaforma “Prezioso” di Enimed, a largo delle coste locali, hanno versato gli importi definiti. Nel corso dell’ultima udienza, c’è stata la conferma e anche il pm ha richiesto di dichiarare estinto il reato a seguito del pagamento dell’oblazione. Una conclusione in tal senso è stata formalizzata dai difensori, gli avvocati Carolina Macrì e Alessandro Gariglio. Enimed, proprietaria della piattaforma, intendeva costituirsi parte civile nel procedimento e si è opposta, ritenendo che quell’azione abbia messo in pericolo non solo l’efficienza dei sistemi ma anche gli operatori impegnati nelle attività in piattaforma. La costituzione del legale della multinazionale però non è stata ammessa dal giudice. Come spiegato dai difensori degli attivisti, l’azione dimostrativa non arrecò pericolo a persone oppure a sistemi produttivi.