“Puntare sulla qualità del mare”, Trainito: “Città deve migliorare e può richiamare il turismo”

Trainito ritiene che l’amministrazione comunale non sia stata in grado di porre le basi di un rilancio turistico. “Spetta alla prossima amministrazione avanzare in questa direzione – continua Trainito – la commissione continuerà a lavorare. Si devono superare problemi atavici come quello delle carenze idriche e l’appello va ai cittadini. Il mare e le spiagge vanno sempre rispettate”.