Ghelas, assemblea lavoratori: ancora forte preoccupazione per il futuro immediato

Gela. Forte incertezza per il futuro immediato. Non è bastata la proroga di tre mesi da poco deliberata dall’amministrazione comunale. I lavoratori della Ghelas multiservizi, questa mattina, si sono riuniti in assemblea, nell’area di via Marsala. L’iniziativa è stata indetta dalle organizzazioni sindacali del settore, Filcams, Uiltucs, Fisascat e Ugl terziario. Lavoratori e sindacati spingono su un nuovo contratto che darebbe stabilità e programmazione. Non accettano di buon grado i ritardi nei pagamenti dei servizi da parte del Comune, che versa in condizioni finanziarie critiche e allo stato deve coprire circa 240 mila euro.

Ci sono segnali preoccupanti, come hanno spiegato i rappresentanti sindacali Nuccio Corallo, Michelangelo Mazzola, Antonino Mancuso e Gianmatteo D’Arma. La quattordicesima mensilità sarà versata in tranche.