“Qualità abitare”, tavolo tecnico sui progetti: Farm interessata a puntare su un’area

Gela. Il cronoprogramma di tutte le procedure che accompagneranno il percorso di “Qualità dell’abitare” è stato trasmesso al Ministero delle infrastrutture. Lunedì sera, si è tenuto un confronto tra i componenti del tavolo tecnico, avviato per monitorare ogni fase ed evitare qualsiasi rischio di perdere i fondi ministeriali, che toccano i trenta milioni di euro per progetti strutturati sulla rigenerazione di diversi quadranti urbani della città, da anni in attesa di interventi profondi. Le prime verifiche che a breve dovranno concludersi riguardano la fase di progettazione. Ci sarà anche l’innesto di un consulente esterno, che supporterà l’attività tecnica del rup. Ci sono tempi precisi, proprio per la progettazione, che potrebbe essere affidata a società specializzate. Gli uffici comunali, soprattutto a livello di personale, non sembrano poter rispondere in tempi celeri. L’assessore Terenziano Di Stefano sta seguendo il confronto con le commissioni sviluppo economico e urbanistica, con i tecnici e con il senatore Pietro Lorefice, che sta facendo da interfaccia istituzionale nei rapporti con gli uffici ministeriali. I quadranti urbani che toccano l’area di Giardinelli, il lungomare e la zona a ridosso del municipio, sono tra i focus previsti nei progetti presentati dall’amministrazione comunale. Il ministero, di recente, ha provveduto alla notifica del decreto di finanziamento e sono partiti i termini per arrivare anzitutto a definire la progettazione, da inoltrare agli uffici romani. Sul complesso dell’Orto Fontanelle, che è tra i punti della rigenerazione prevista da “Qualità dell’abitare”, si stanno concentrando anche le attenzioni della Farm, del notaio Andrea Bartoli, che già in altri centri siciliani è intervenuto, facendo rivivere zone urbane che erano finite ai margini. Il professionista sta seguendo un progetto che potrebbe portare Farm ad un finanziamento, da concentrare proprio per interventi nell’area dell’Orto Fontanelle.