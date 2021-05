Raccolti devastati dal fuoco, associazione “Santa Maria”: “Rischiamo di perdere tutto”

Gela. Il fuoco che sta distruggendo tanti campi e i raccolti degli agricoltori, continua a preoccupare. Ieri, il sindaco Lucio Greco ha annunciato di aver inoltrato una richiesta alla prefettura di Caltanissetta, anche per organizzare controlli mirati e rafforzare la presenza delle forze dell’ordine, soprattutto nella zona della Piana. L’associazione “Santa Maria”, che raggruppa decine di agricoltori, che operano tra Gela e Niscemi, lancia un altro monito e lo fa con il presidente, Gaetano Gentile. “Siamo molto preoccupati per quello che sta accadendo – dice – ci siamo rivolti al sindaco di Niscemi Massimiliano Conti, che si è subito dimostrato disponibile e ci ha assicurato l’impiego di pattuglie della municipale, in un certo senso a fare da guardia ai campi e a monitorare l’area più colpita dagli incendi. Il fuoco è un danno enorme per noi agricoltori, in questa fase che è quella della trebbiatura. Rischiamo di perdere tutto il nostro raccolto e di chiudere le aziende. Le istituzioni devono aiutarci. Io stesso, ormai, faccio continuamente da guardia ai miei campi, per evitare che qualcuno possa appiccare il fuoco”.