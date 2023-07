‘’Raccontare il territorio attraverso il vino’’, a Gela 17 nuovi sommelier

Intense le emozioni per i 17 neo sommelier che per la prima volta hanno indossato la divisa ufficiale AIS: camicia bianca, giacca blu, pantaloni grigi e cravatta con i colori dell’Associazione Italiana Sommelier.

Tra i neo diplomati anche Martina, che del vino aveva già fatto il proprio lavoro in Casa Grazia e che oggi si cimenta in questa nuova avventura da migliore del corso.

Una vera e propria missione per 17 nuovi sommelier gelesi che vanno ad aggiungersi ai circa 2000 colleghi siciliani, con l’obiettivo di raccontare il territorio attraverso i propri vini.