Sbarca in città Red Shark, l’incredibile E-bike per pedalare anche sull’acqua

Per saltare in sella alla Red Shark non è necessario essere un atleta. Le bike sono facilmente manovrabili anche da chi ha poca dimestichezza con gli sport acquatici e rappresentano un ottimo strumento per tenersi in forma godendosi il mare.

La Red Shark Bike viene proposta in tre varianti. La Enjoy che ha un telaio in polietilene ad alta densità da 8 kg, un motore da 150 watt, un timone orientabile dal manubrio e una pinna stabilizzatrice rimovibile. Con la Fitness è possibile passare dal motore da 150 ad un altro da 250 watt, a seconda delle esigenze.

A portarla qui in città, unico concessionario per la Sicilia Riccardo Leopardi. Per tutte le info su Red Shark è possibile chiamare il numero 349 543 16 30