Regionali, Conte “Cancelleri nostra risorsa di valore”

ROMA (ITALPRESS) – “Cancelleri è una nostra risorsa di assoluto valore e capacità. Ma in questo momento è prematuro fare valutazioni di questo tipo”. Lo ha dichiarato all’Italpress Giuseppe Conte, presidente del MoVimento 5 Stelle, a margine dell’intervista di Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano”, parlando della possibilità di una candidatura dell’attuale sottosegretario delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili Giancarlo Cancelleri alla presidenza della Regione Siciliana. “Avremo tutto il tempo per dialogare con il Pd e le forze progressiste per trovare il candidato migliore assieme” ha detto Conte. (ITALPRESS).