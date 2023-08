Regione proroga concessione “Gela-Agip” di Enimed, altri cinque anni per attività sul territorio

Gela. La prima autorizzazione regionale, per le attività sul territorio locale, risale al 1958 e nel corso del tempo la concessione estrattiva ribattezzata “Gela-Agip” è stata sempre confermata. Sarà così anche per il prossimo quinquennio, fino all’agosto del 2028. E’ arrivato l’assenso ufficiale dell’assessorato regionale dell’energia che ha prorogato la validità della concessione, ora gestita direttamente da Enimed, l’azienda della multinazionale che copre il settore. In base alle valutazioni condotte dai tecnici palermitani, sulla scorta dell’istanza avanzata dalla multinazionale, fino ad oggi c’è stato il rispetto degli impegni in termini di attività e investimenti. Quella appena prorogata per un quinquennio è una delle principali concessioni di Eni sul territorio locale. Il programma di lavori e interventi fino al 2028 sancisce impegni spesa da parte dell’azienda non inferiori a 147 milioni di euro, così si legge nel decreto rilasciato dall’assessorato.