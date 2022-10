Regolamento disabili, è contesa in maggioranza: alta tensione tra Di Dio e Gnoffo

Gela. Storie tese in maggioranza e ancora una volta la frattura è netta tra Forza Italia e il resto dei pro-Greco. Il nuovo regolamento sul trasporto disabili, portato in aula dall’assessore forzista Nadia Gnoffo, non convince per nulla i suoi stessi alleati. In serata, con una ventina di debiti fuori bilancio che sono stati approvati (anche con la presenza di esponenti di opposizione che si sono astenuti), proprio sul regolamento è mancata qualsiasi intesa. I civici di “Una Buona Idea”, con i consiglieri Davide Sincero e Rosario Faraci, prima hanno chiesto “fair play”, invitando l’assessore ad acquisire il parere della commissione H, invocato anche dalla Consulta per le disabilità. Faraci ha successivamente chiesto il ritiro dell’atto. Rimane infatti incerto se il provvedimento vada ritenuto come una sorta di “addendum” al regolamento già esistente o se lo muti completamente. Non solo i consiglieri di “Una Buona Idea”, ma anche il capogruppo di “Un’Altra Gela” Giuseppe Morselli e soprattutto l’indipendente Luigi Di Dio hanno posto più di un dubbio di opportunità, anche normativa. Lo scontro verbale si è fatto intenso tra lo stesso Di Dio, che ha fatto aleggiare il sospetto di scelte legate “ad una sola struttura”, e l’assessore Gnoffo, che ha invece parlato di “affermazioni gravissime”. “E’ chiaro che la maggioranza non vuole votare questo regolamento – è intervenuto l’esponente di opposizione Gabriele Pellegrino – in aula si devono fare i nomi senza nascondersi dietro ad un dito. L’opposizione rimarrà presente, senza far cadere il numero legale”. Sempre Di Dio ha più volte toccato l’aspetto della gara pubblica per il servizio che in questi tre anni non si è mai svolta. Che sul provvedimento portato in consiglio dall’assessore Gnoffo ci fossero più malumori interni all’alleanza si era già compreso durante la seduta di due settimane fa, quando cadde il numero legale al momento di discutere l’atto. Probabilmente, si tratta anche di chiari messaggi rivolti a Forza Italia e allo stesso assessore del partito, che pare già aver compreso come la questione stia diventando soprattutto politica.